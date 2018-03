Caleffi alza il velo sui conti 2017

(Teleborsa) - L'esercizio 2017 di Caleffi si è chiuso con un fatturato pari a 57,2 milioni di euro che si confronta con i 59,2 milioni registrati nel 2016.



Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 2 milioni in calo se rispetto a Euro 2,9 milioni nel 2016, con un'incidenza sul fatturato pari al 3,5% (5,0% nel 2016). L'Ebitda adjusted è pari a Euro 2,2 milioni, pari al 3,9% del fatturato mentre il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,38 milioni (Euro 1,36 milioni nel 2016), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni, in linea con il 2016.



Il Risultato prima delle imposte è pari a Euro 0,09 milioni (Euro 0,87 milioni nel 2016). Il Risultato netto è negativo per Euro 0,09 milioni (Euro 0,50 milioni nel 2016).



L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 14,8 milioni, in peggioramento rispetto a Euro 13,0 milioni al 31 dicembre 2016. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 era pari a Euro 12,6 milioni.

