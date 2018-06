Calenda a Di Maio: spieghi alla Fiat che produrre qui conviene

(Teleborsa) - Carlo Calenda dispensa consigli al suo successore alla carica di ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio. Intervenendo nel corso della trasmissione 24Mattino di Luca Telese e Oscar Giannino su Radio 24, Calenda si è concentrato su Fiat, proprio nel giorno della presentazione del Piano strategico al 2022. Ricordando a proposito dell'ipotesi di spostare la produzione della Panda fuori dall'Italia di aver "fatto un lavoro con i sindacati, ho guardato i piani industriali precedenti della Fiat, stavo preparando, e suggerisco al mio successore di proseguire in questo lavoro, un pacchetto per dire alla Fiat: hai la convenienza a rimanere".



"La Fiat non considera per prima cosa quanto sono incentivati gli investimenti in Italia e seconda cosa la flessibilità sul lavoro, che deriva dalla cassa integrazione, un supporto che gli Stati Uniti non hanno. Va fatto un pacchetto ad hoc. Non penso che abbia a che fare con il mercato il fatto che i paesi dell'est possano contare su vantaggi competitivi che derivano da una diversa fase di sviluppo e dai fondi strutturali per attrarre investimenti produttivi" - ha aggiunto il ministro uscente.





