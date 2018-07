Calma piatta tra i Futures USA

(Teleborsa) - Si preannuncia un avvio poco mosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti sulla perfetta parità. I mercati guardano con prudenza al summit, in corso in Finlandia, tra il presidente USA Donald Trump e il capo di Stato russo Vladimir Putin.



Dal fronte macroeconomico, saranno comunicati i dati sulle vendite al dettaglio e le vendite dell'industria.



A poco più di un'ora dall'inizio delle contrattazioni a New York, il future sull'S&P 500 cala dello 0,01%, quello sul Dow Jones avanza dello 0,07%, mentre quello sul Nasdaq mostra una salita dello 0,08%

