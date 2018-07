Calo per il settore commodities italiano (-1,04%), performance negativa per Tenaris

(Teleborsa) - Calo per il comparto materie prime dell'Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Basic Resources. A pesare il crollo del prezzo del petrolio.



Il FTSE Italia Basic Resources scivola a quota 42.891,46 di 450,04 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per il settore materie prime dell'Area Euro che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 264,27, dopo che in principio era 264,96.



Tra i titoli del FTSE MIB, sottotono Tenaris, che chiude la seduta con un calo dell'1,06%.

