Calo per l'indice del settore telecomunicazioni italiano (-1,46%), rosso per Telecom Italia (-1,99%)

(Teleborsa) - Calo per il comparto telecomunicazioni in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications scivola a quota 13.019,14 di 193,13 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 295,23, dopo che in principio era 296,3.



Nel listino principale, retrocede Telecom Italia, con un ribasso dell'1,99% dopo la bocciatura di UBS da neutral a sell.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, pressione su Acotel Group, che tratta con una perdita dell'1,75%.

