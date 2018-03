Cambiamenti al vertice in casa CNH Industrial

(Teleborsa) - Richard Tobin si dimette da amministratore delegato di CNH Industrial "per perseguire una nuova opportunità". Lo comunica la stessa società controllata da Exor , sottolineando che "le dimissioni di Tobin saranno effettive dal 27 aprile, dopo la presentazione dei risultati per il primo trimestre".



Il CdA ha nominato Derek Neilson come CEO ad interim. Neilson ha quasi vent'anni di esperienza con CNH Industrial e "attualmente ricopre il ruolo di chief operating officer EMEA insieme a quello di President, Commercial Vehicles products segment. Dal 2012 al 2015 è stato Chief Manufacturing Officer del Gruppo".



"Rich e io - afferma il presidente di CNH Industrial, Sergio Marchionne - abbiamo lavorato insieme per oltre vent'anni in diverse aziende e settori industriali e gli auguro tutto il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera -. Derek - aggiunge Marchionne - porta con sé una vasta esperienza sui prodotti e sul profilo geografico dell'azienda e assicurerà una transizione nella continuità mentre finalizziamo la nostra decisione sulla posizione di CEO, attraverso il processo di governance del consiglio di amministrazione".

