Cambio al vertice in Deutsche Bank: via Cryan, arriva Sewing

(Teleborsa) - Cambio al vertice in Deutsche Bank. L'Istituto tedesco ha annunciato che sostituirà il Chief Executive Officer John Cryan con l'attuale numero uno della divisione retail Christian Sewing.



Classe 1970, Sewing ha trascorso 25 anni in Deutsche Bank, arrivando al Board tre anni fa.



Secondo gli analisti il nuovo CEO potrebbe ridimensionare le aspettative della prima banca in Germania. Dopo anni trascorsi a tentare di riconquistare profittabilità e prestigio a livello globale, l'Istituto tedesco potrebbe cambiare totalmente strategia trasformandosi in banca regionale o puntando alla fusione con un'altra banca.



Il mercato sembra aver apprezzato il cambio al timone: i titoli Deutsche Bank stanno correndo a Francoforte con un rialzo del 2,6%.

