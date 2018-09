Campari acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) - Campari, comunica di aver acquistato, sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, dal 27 agosto 2018 al 31 agosto 2018, n. 237.559 azioni proprie, al prezzo medio di 7,6211 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.810.472,29 euro.



Le azioni saranno destinate al servizio dei piani stock option.



Debole la giornata per Campari, che passa di mano con un calo dello 0,53%.

