Campari brinda a Deutsche Bank che alza il prezzo obiettivo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Campari, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti grazie ad un revisione al rialzo del prezzo obiettivo per mano di Deutsche Bank. Gli esperti della banca tedesca, hanno alzato il target price a 7,6 euro dai 6,90 precedenti. Attualmente il titolo quota 7,39 euro.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento dell'azienda attiva nel settore beverage subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Campari. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società famosa per il suo bitter alcolico evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,465 Euro. Primo supporto a 7,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,205.

© RIPRODUZIONE RISERVATA