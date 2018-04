Campari, ok soci a bilancio e dividendo 0,05 euro/azione

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Davide Campari ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e deliberato la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2017 di 0,05 euro per azione (in aumento del +11,1% rispetto al dividendo distribuito per l'esercizio 2016).



Il dividendo verrà posto in pagamento dal 23 maggio 2018 (con stacco cedola numero 2 il 21 maggio 2018, in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date il 22 maggio 2018.



Campari ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto del Gruppo pari a 356,4 milioni (+114,3%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA