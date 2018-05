Campbell Soup affonda dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Affonda sul mercato Campbell Soup, che soffre con un calo dell'11,74%.



La società ha annunciato di aver chiuso il terzo trimestre con una perdita di 393 milioni di dollari, pari a 1,31 dollari per azione, rispetto all'utile di 176 milioni (58 cents per azione) registrato nello stesso periodo di un anno fa. L'EPS adjusted si è attestato a 70 cents e risulta superiore ai 60 cents stimati dagli analisti. I ricavi, tuttavia, sono stati pari a 2,12 miliardi inferiori ai 2,13 miliardi del consensus.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Campbell Soup rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Analizzando lo scenario di Campbell Soup si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 34,18 dollari USA. Prima resistenza a 35,22. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,75.

