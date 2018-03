Canada, inflazione e vendite al dettaglio in salita

(Teleborsa) - Inflazione e vendite al dettaglio in salita in Canada. A gennaio, le vendite sono aumentate dello 0,3%. Lo rivela l'Istituto di statistica canadese.



Le vendite sono aumentate in 7 degli 11 sotto-settori, che rappresentano il 63% del commercio al dettaglio. Escludendo le vendite di autoveicoli e rivenditori di ricambi, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,9%.



A febbraio il tasso di inflazione canadese ha segnato un rialzo mensile dello 0,6% su mese, mentre su anno l'indice dei prezzi al consumo (IPC) è salito del 2,2% accelerando dall'aumento dell'1,7% di gennaio.























