Car2go Ã¨ arrivato a Ciampino

(Teleborsa) - All'aeroporto Internazionale G.B. Pastine di Ciampino è attivo Car2go, il servizio di car sharing a flusso libero, che permette ai viaggiatori di raggiungere l'aerostazione o recarsi nel centro di Roma a bordo di uno dei veicoli smart.



Il parcheggio dedicato a car2go è situato presso il 'P5' con ingresso da via da Vinci di fronte al Terminal Partenze/Arrivi e si raggiunge dalla SS7 - via Appia Nuova. Il parcheggio ha una capienza di 12 veicoli. Una volta arrivati davanti l'entrata del parcheggio, la sbarra si alza automaticamente senza dover ritirare ticket o utilizzare card specifiche.



Il costo del servizio a Ciampino è di 5,90 euro che viene aggiunto in automatico alla tariffa standard di 24 cent/min per il modello smart fortwo, di 26 cent/min per modello smart forfour e di 29 cent/min per modello smart fortwo cabrio, disponibile solo a Roma.

