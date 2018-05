Carburanti sempre piÃ¹ cari: spesi 394 milioni di euro in piÃ¹

(Teleborsa) - Non si arresta la crescita dei prezzi di benzina e gasolio auto con inevitabili ripercussioni sulla spesa degli italiani.



Per la benzina il prezzo medio alla pompa nella settimana scorsa è stato di 1,642 euro con una crescita del 5,7% sul dato di inizio anno e del 10,4% sul minimo toccato nel 2017. Per il gasolio auto, sempre nella settimana scorsa, il prezzo medio alla pompa è stato di 1,521 euro con incrementi del 6,6% da inizio anno e del 14% sul minimo del 2017, segnala il Centro Studi Promotor.



La dinamica ascendente dei prezzi alla pompa comincia ovviamente ad avere effetti anche sulla spesa: nei primi quattro mesi dell'anno, con consumi sostanzialmente equivalenti (+0,1% nel 2018), la spesa alla pompa degli italiani per l'acquisto di carburanti è passata da 17,223 miliardi a 17,617 miliardi con un incremento di 394 milioni.



Il caro-carburante è un motivo di preoccupazione anche per l'andamento delle vendite di autovetture in Italia che nel 2017 erano ancora al di sotto del dato ante-crisi del 20,9% e che nei primi quattro mesi del 2018 si stanno attestando sui livelli del 2017.





