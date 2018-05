Carel, il debutto in Borsa l'11 giugno. Al via l'IPO

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il prospetto informativo per la quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Carel Industries. L'approvazione, segue il provvedimento di Borsa Italiana sull'ammissione a quotazione della società.



L'Offerta ha per oggetto 35 milioni di azioni, prive di indicazione del valore nominale, corrispondenti al 35% del capitale sociale di Carel.



Il flottante sarà ottenuto attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.



L'intervallo di valorizzazione indicativa di prezzo per il collocamento istituzionale è compreso tra un minimo di 6,7 euro per azione e un massimo di 7,8 euro per azione, corrispondente a un intervallo di valorizzazione indicativo del capitale compreso tra 670 milioni e 780 milioni di euro.



L'IPO (Collocamento Istituzionale) inizia oggi 25 maggio e terminerà il 6 giugno 2018. La data di avvio delle negoziazioni è prevista per l'11 giugno.

