Carige, cresce attesa per assemblea soci e decisione Tribunale Genova su patto

(Teleborsa) - Il titolo Carige continua a rimanere sotto la lente degli investitori a Piazza Affari.



Cresce l'attesa per la prossima assemblea degli azionisti dell'istituto genovese, in calendario giovedì 20 settembre. Riunione che vedrà contrapporsi i soci Malacalza e Mincione nel rinnovo del Consiglio di Amministrazione.



L'incertezza degli addetti ai lavori attorno al titolo Banca Carige è dettata anche dall'esito dei ricorsi ed esposti incrociati presentati dal Gruppo Malacalza e dalla cordata del finanziere Raffaele Mincione. Una battaglia che, per sciogliere i nodi giuridici, aspetta la decisione del Tribunale di Genova, in arrivo già forse in giornata.



Il primo azionista della banca (Malacalza) ha richiesto l'esclusione della lista Mincione dal voto della prossima assemblea. In particolare, Malacalza ha contestato la mancata autorizzazione del patto Mincione-Volpi-Spinelli da parte della BCE. Il patto, annunciato al 15,2% del capitale, supera il tetto del 10% oltre il quale è necessario chiedere l'autorizzazione di Francoforte. Ciò non è avvenuto e per questo il primo socio Carige ha chiesto che il patto sia estromesso dal voto all'assemblea di giovedì.



Intanto su questo tema cruciale si è già pronunciata Banca d'Italia che ha congelato il patto al 9,9%.



Se la decisione del Tribunale non arriverà oggi, sarà al massimo domani. Prima comunque dell'assemblea di giovedì.

