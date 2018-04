Carige e Nexi in partnership per i sistemi di pagamento

(Teleborsa) - Banca Carige e Nexi, società che gestisce servizi di pagamento hanno siglato una partnership di durata decennale per il collocamento, attraverso la rete distributiva del Gruppo Carige, di nuovi prodotti e servizi di pagamento innovativi.



L'accordo prevede la cessione del business del Merchant Acquiring da parte di Banca Carige a Nexi Payments controllata da Nexi per un corrispettivo pari a 25 milioni di euro.



Banca Carige gestisce il business del Merchant Acquiring distribuendo prodotti e servizi a circa 20 mila clienti attraverso il proprio network di filiali presenti in Italia. Nel 2017 il Merchant Acquiring ha realizzato transazioni per un volume complessivo di 1,8 miliardi.



La partnership decennale potrà generare commissioni per un valore di circa 15 milioni, legati al raggiungimento di determinati target commerciali per il collocamento dei servizi connessi al business del Merchant Acquiring, oltre a quanto verrà generato dal collocamento dei servizi connessi agli altri accordi.



