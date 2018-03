Carraro, fatturato e marginalitÃ  in crescita nel 2017. Dividendo 0,17 euro

(Teleborsa) - Carraro ha chiuso l'esercizio 2017 con un fatturato consolidato pari a 606 milioni di Euro, in crescita del 2% rispetto ai 593,7 milioni di Euro del 2016. In significativo aumento l'utile a 13,7 milioni di Euro (2,3% sul fatturato) rispetto alla perdita di 9,1 milioni di Euro (-1,5% sul fatturato) del 2016.



La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 31 dicembre 2017, negativa per 145,9 milioni di Euro, è migliorata dal 31 dicembre 2016, momento in cui era negativa per 183,2 milioni di Euro.



Il Consiglio proporrà all'Assemblea di deliberare la distribuzione di un dividendo di 0,17 Euro per azione, con data stacco il 21 maggio 2018 in pagamento il 23 maggio 2018.



"Con la chiusura dell'esercizio 2017 raccogliamo i frutti del lungo e articolato processo di riposizionamento e ristrutturazione che il Gruppo ha varato a valle della pesante crisi che ha colpito i nostri mercati tra il 2009 e il 2011", dichiara Enrico Carraro, Presidente della società attiva nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati.



"Il ritorno alla crescita dei principali settori di riferimento, agricolo e movimento terra, assieme alle importanti azioni volte a ristabilire l'equilibrio finanziario e il rafforzamento patrimoniale del Gruppo, nonché alla determinazione negli investimenti in R&D ci consentono oggi di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. – continua Enrico Carraro – Anche il 2018 si avvia all'insegna della positività con una

generalizzata vivacità dei mercati, e con volumi e marginalità in miglioramento tale da mitigare gli effetti negativi legati agli incrementi delle materie prime già visibili oggi".



Brilla il titolo a Piazza Affari: +4,72%.

