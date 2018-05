Casa, Bankitalia: domanda in aumento, prezzi stabili

(Teleborsa) - Prezzi sostanzialmente stabili per gli immobili, mentre la domanda mostra segnali di rafforzamento. E' quanto emerge dal Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, relativo al primo trimestre 2018, curato dalla Banca d'Italia.



Nei primi tre mesi di quest'anno, la quota di agenti immobiliari che segnalano pressioni al ribasso sulle quotazioni degli immobili è lievemente scesa al 25,4% contro il 28% del trimestre precedente, mentre è cresciuta l'incidenza (già nettamente prevalente) dei giudizi di stabilità dei prezzi, al 71% dal 67,8%.



La quota delle compravendite finanziate tramite mutui ipotecari è rimasta assai elevata, stabilizzandosi intorno all'80%. Anche il rapporto fra prestito e valore dell'immobile si è attestato su valori elevati, intorno al 75%.



Le attese degli operatori sulle prospettive del mercato degli immobili restano "favorevoli", su un orizzonte sia di breve sia di medio termine, seppure in misura lievemente inferiore rispetto al trimestre precedente.

