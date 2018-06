Casa, gli italiani aprono le porte per ospitare eventi

(Teleborsa) - Si aprono le porte delle case degli italiani.



Ben il 68,5% dei cittadini della Penisola si dice pronto ad ospitare nella propria abitazione eventi come mostre, presentazioni di libri e chef, pranzi e cene con sconosciuti.



Ma cosa spinge gli italiani a privarsi dell'intimità della propria casa per aprirla a perfetti sconosciuti? Il 61,5% degli intervistati viene convinto dal fatto che la casa rappresenti una fonte secondaria di guadagno. Invece il 21,8% lo farebbe per condividere le sue passioni, mentre il 16,8% sarebbe pronto a instaurare nuove conoscenze, motivazione più diffusa tra chi vive al Nord, dove il desiderio di espandere la propria rete di amicizie è stato scelto dal 20% dei rispondenti.



L'abitazione quindi da spazio privato per antonomasia diventa spazio pubblico, ma questo è vero per tutte le stanze? Qui i rispondenti si sono divisi, sebbene prevalga l'idea di voler mantenere almeno una parte della casa off limits (57,9%). Quasi il 74% di chi vorrebbe mantenere chiusa una stanza ha indicato la camera da letto, seguita dal 18,8% delle risposte relative alla cameretta dei figli. Porte aperte invece per bagni e cucine, dove la percentuale di chi non li condividerebbe mai con degli sconosciuti non ha nemmeno superato il 5%.



Il concetto di sharing economy vede tra le opzioni più popolari il coach surfing, ossia l'offerta del proprio divano a una turista di passaggio, indicata dal 18,9% degli intervistati. Il 18,3% delle persone ospiterebbe volentieri in casa propria degli show di cucina, mentre il 17,8% preferirebbe degli show musicali riservati noti come "secrets concerts". Il 15% organizzerebbe invece in casa propria pranzi e cene e presentazioni di libri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA