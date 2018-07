Casse, Enasarco chiude 2017 con crescita utile e patrimonio

(Teleborsa) - Pensioni: Enasarco, 7,1 mld patrimonio, utili per 151 mln

Bilancio sociale 2017 Ente agenti a rappresentanti commercio

ROMA



La Fondazione Enasarco, ente di previdenza che rappresentagli agenti di commercio, ha presentato oggi il bilancio 2017, che conferma una certa solidità economico-patrimoniale.



L'anno si è chiuso con un utile di 151 milioni di euro, in miglioramento di 30 milioni (+26%) rispetto all'anno prima, mentre il patrimonio complessivo ha raggiunto 7,1 miliardi di euro, di cui 4 relativi alla previdenza che chiude con un saldo positivo di oltre 51 milioni di euro.



"La nuova governance sta dando forma a un Ente sicuramente più vicino ai bisogni degli iscritti, ma anche all'economia reale, per contribuire alla crescita di un Paese che deve rimettere in moto redditi e consumi", ha affermato il presidente Gianroberto Costa.





