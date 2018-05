Casta Diva Group sigla accordo con CLASS CNBC e lancia nuovo brand

(Teleborsa) - Effervescente a Piazza Affari il titolo Casta Diva Group, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,27%. La multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, annuncia la firma tramite Casta Diva Financial Events (CDEF) di un accordo con CLASS CNBC e il lancio di un nuovo brand, Casta Diva Forums (CDF), che prevede la messa in onda di 40 shorts su blockchain e sui migliori ICOs, per un totale di 240 repliche.



"Il progetto di Casta Diva Forums è in linea con il piano industriale 2017-2019, nel quale era prevista la ricerca di nuove linee di business innovative, coerenti o complementari con quelle esistenti, ma con una marginalità maggiore della media di mercato" affermano Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Casta Diva Group. "In questo caso prevediamo per CDF una crescita in linea con la strategia confermata anche da una partenza immediata con l'assegnazione di due roadshow, che si terranno a breve in dieci capitali finanziarie europee ed asiatiche, il primo Forum organizzato a Giugno a Zug (Svizzera) e a New York, oltre al citato accordo con Class CNBC".



Il confronto del titolo con il FTSE Aim Italia, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Casta Diva Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Il quadro tecnico di Casta Diva Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,38.



Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA