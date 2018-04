Cattolica Assicurazioni in leggero rialzo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove in leggero rialzo Cattolica Assicurazioni a Piazza Affari. Il titolo mostra un rialzo dello 0, 23%.



Nel fine settimana, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ha dato il via libera al bilancio di esercizio 2017 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,35 euro per azione.



L'Assemblea ha nominato Alberto Minali membro del Consiglio di Amministrazione fino al prossimo rinnovo dell'organo. Minali era già stato cooptato nel Consiglio in data 1 giugno 2017 e, immediatamente dopo l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la nomina di Minali quale Amministratore delegato con i poteri già in precedenza conferitigli.



In seduta straordinaria i soci di Cattolica hanno approvato il nuovo Statuto Sociale. Il 99,9% dei soci presenti ha votato a favore.







