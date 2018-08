Caute le borse europee. Milano in frazionale calo

(Teleborsa) - Modesto calo per la borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.



Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,141. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,69%.



Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota 283 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,13%.



Tra le principali Borse europee contrazione moderata per Francoforte -0,22%, resta vicino alla parità Londra (+0,03%) mentre Parigi lima lo 0,08%.



Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,53% sul FTSE MIB, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sette cali consecutivi, in essere dal giorno 8 di questo mese.



Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,66 miliardi di euro, con un incremento del 41,85%, rispetto ai precedenti 1,87 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,95 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,91 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 295.365, rispetto ai precedenti 200.615.



Su 202 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 138 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 64 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 0 azioni del listino milanese.



Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti immobiliare (+1,03%), beni industriali (+1,02%) e alimentare (+0,47%). Tra i peggiori della lista, i comparti chimico (-2,60%), assicurativo (-1,17%) e telecomunicazioni (-1,07%).



Tra i best performers di Milano, rimbalza Atlantia (+5,68%) dopo le recenti perdite sul crollo del ponte di Genova, CNH Industrial (+1,15%) e Mediaset (+0,95%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su UBI Banca, che ha terminato le contrattazioni con un -3,53%. Tonfo di Saipem, che mostra una caduta del 3,33%. Lettera su Banco BPM, che registra un importante calo del 2,95%. Affonda Leonardo, con un ribasso del 2,40%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sias (+2,54%), Salini Impregilo (+1,74%), OVS (+1,52%) e Juventus (+1,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca MPS, che ha chiuso con un -4,72%. Crolla Technogym, con una flessione del 3,62%. Vendite a piene mani su Aeroporto di Bologna, che soffre un decremento del 2,86%. Pessima performance per FILA, che registra un ribasso del 2,73%.

