CdM Palazzo Chigi, nomina di 45 tra vice Ministri e Sottosegretari

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri numero 3 del Governo Conte riunito a Palazzo Chigi ha proceduto alla nomina di 45 persone tra Vice Ministri e Sottosegretari. In particolare i vice Ministri sono 6 e 39 i Sottosegretari. La riunione si è aperta alle 20,30 ed è terminata alle 21,10. Il giuramento è previsto per domani mercoledì 13 giugno alle 15.



Il Premier Giuseppe Conte ha tenuto per sé la delega ai Servizi e Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, quella per le Telecomunicazioni. Restano, comunque, ancora aperti altri "nodi", quali le presidenze di garanzie, Copasir e Vigilanza RAI.



Come ha spiegato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento appena uscito da Palazzo Chigi, nella riunione di stasera non si è parlato di Giunte, commissioni permanenti o Copasir.



Domani alla Camera verranno anche eletti un questore e un vicepresidente, dopo la nomina di Riccardo Fraccaro e Lorenzo Fontana a ministri. Al posto del primo andrà Federico D'Incà (M5s), mentre per la seconda casella in pole position c'è Raffaele Volpi (Lega). Fratelli d'Italia punterebbe a una delle due Commissioni di garanzia che spettano all'opposizione, Copasir e Vigilanza Rai. La seconda, è noto, è nel mirino anche di Forza Italia.



Sulle presidenze di garanzia è al momento scontro. Alla capigruppo di Palazzo Madama si è deciso che verrà considerato parte dell'opposizione anche chi si è astenuto sul voto di fiducia al Governo e in tal modo a Fratelli d'Italia potrebbe toccare anche la guida di una presidenza delle commissioni di garanzia. Da parte sua, il Pd è pronto alla battaglia parlamentare e qualora fosse affidata al partito di Giorgia Meloni la guida del Copasir contrasterebbe l'elezione di un esponente di FI per la guida della Commissione di vigilanza della Rai.



Ecco la lista delle 45 nomine governative del CdM di stasera:



Presidenza del Consiglio dei ministri

On. Guido GUIDESI, sen. dott. Vincenzo SANTANGELO, on. Simone VALENTE (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta);

On. dott. Mattia FANTINATI (Pubblica amministrazione);

On. Stefano BUFFAGNI (Affari regionali e autonomie);

On. dott.ssa Giuseppina CASTIELLO (Sud);

Sig. Vincenzo ZOCCANO (Famiglia e disabilità);

Pres. Luciano BARRA CARACCIOLO (Affari europei);

Sen. Vito Claudio CRIMI (Editoria);

On. Vincenzo SPADAFORA (Pari opportunità e giovani);



Affari esteri e cooperazione internazionale

On. dott. Emanuela Claudia DEL RE

On. dott. Manlio DI STEFANO

Sen. dott. Ricardo Antonio MERLO

On. dott. Guglielmo PICCHI



Interno

Sen. Stefano CANDIANI

Dott. Luigi GAETTI

On. dott.Nicola MOLTENI

On. dott. Carlo SIBILIA



Giustizia

On. dott. Vittorio FERRARESI

On. avv.Jacopo MORRONE



Difesa

On. dott Angelo TOFALO

On. Raffaele VOLPI



Economia e finanze

On. dott Massimo BITONCI

On. dott.ssa Laura CASTELLI

On dott. Massimo GARAVAGLIA

On. dott Alessio Mattia VILLAROSA



Sviluppo Economico

Sen. dott Andrea CIOFFI

On. Davide CRIPPA

On. dott Dario GALLI

Prof. Michele GERACI



Politiche Agricole alimentari e forestali

On. dott. Franco MANZATO

Dott.ssa Alessandra PESCE



Ambiente, tutela del territorio e del mare

On. Vannia GAVA

On. Salvatore MICILLO



Infrastrutture e Trasporti

Sig. Michele DELL'ORCO

On dott. Edoardo RIXI



Lavoro e le politiche sociali

On. Claudio COMINARDI

On. Claudio DURIGON



Istruzione, Università e Ricerca

Prof. on. Lorenzo FIORAMONTI

Prof. Salvatore GIULIANO



Beni e attività Culturali e il turismo

Sen. dott.ssa Lucia BORGONZONI

On. dott. Gianluca VACCA



Salute

Prof. Armando BARTOLAZZI

On. dott .Maurizio FUGATTI











© RIPRODUZIONE RISERVATA