CDP, Assemblea approva bilancio e 1,3 miliardi di dividendi

(Teleborsa) - Via libera dall'Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti (CDP) al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che presenta un utile netto di 2,2 miliardi di euro.



Agli azionisti, spiega un comunicato, sarà distribuito un dividendo di oltre 1,3 miliardi di euro.



Rinviata invece la nomina dei nuovi amministratori di CDP a una successiva assemblea, che sarà convocata per il 13 luglio 2018.



In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato la proposta di modifica dello Statuto relativa all'ampliamento delle modalità di intervento di CDP nelle operazioni di finanziamento svolte in qualità di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo (IFCS).

