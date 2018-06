Cdp, Claudio Costamagna lascia la presidenza

Claudio Costamagna ha deciso di non proseguire con un secondo mandato alla presidenza di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Mercoledì 20 giugno si riunirà l'assemblea degli azionisti per approvare il bilancio e rinnovare il consiglio di amministrazione che era comunque in scadenza. Proprio il vertice della Cdp, insieme a quello della Rai, è una delle prime nomine che si troverà a fare il nuovo governo M5S-Lega.



"Questa mattina ho condiviso con il presidente di Acri e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che ringrazio per la fiducia accordatami, la decisione di non proseguire con un secondo mandato alla presidenza di Cassa Depositi e Prestiti", ha detto Costamagna.



"Come ho avuto sempre modo di dire, provenendo da una carriera trentennale nel mondo privato, ho vissuto questo prestigioso incarico come una missione a tempo determinato", scrive Costamagna in una nota. "Considero un onore aver presieduto per questi tre anni un'istituzione chiamata a realizzare parte della politica industriale del nostro Paese disegnata dal Governo con il concorso dei soci privati delle Fondazioni. Porgo al mio successore i migliori auguri di raggiungere i traguardi che, insieme al nuovo Amministratore Delegato, saranno definiti di concerto col nuovo Governo".



"Ringrazio per la fiducia accordatami gli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti; tutto il Consiglio d'Amministrazione per la fattuale collaborazione; l'amministratore delegato Fabio Gallia per il prezioso operato realizzato durante questi tre anni di lavoro insieme. Credo che i risultati raggiunti sia in termini di risorse mobilitate per il Paese, che per il livello di redditività raggiunta siano a dimostrare la grande qualità del lavoro di squadra di Cdp".



La decisione di Costamagna "conferma ulteriormente il suo grande senso istituzionale ed etico, qualità indispensabile per chi, come lui, ha avuto l'onere e l'onore di guidare una così importante realtà

economica. A lui vanno i migliori auguri per le future attività professionali", afferma Guzzetti.





