CDP, risultati in forte crescita nel 2017

(Teleborsa) - 2017 da ricordare per CDP. Rispetto all'anno precedente l'utile netto della Capogruppo, in assenza di componenti straordinarie, è risultato essere pari a 2,2 miliardi di euro (+33% circa rispetto al 2016) mentre l'utile netto consolidato è pari a 4,5 miliardi (1,2 mld nel 2016), grazie sia al rilevante contributo apportato dal risultato della Capogruppo, il cui utile di pertinenza è stato pari a 2,9 mld (0,2 mld nel 2016), che a quelli delle Società partecipate.



Il margine di interesse si è attestato a 2,8 mld (+ 31% rispetto al 2016).



Il bilancio consolidato si è chiuso con un totale dell'attivo in lieve crescita rispetto all'esercizio precedente e pari a 420 mld, (+ 2,2%). Le disponibilità liquide hanno raggiunto i 178,8 mld (+ 8,1% rispetto al 2016).



Rafforzata la solidità patrimoniale, con un patrimonio netto di CDP Spa pari a 24,4 mld (+1,2 mld rispetto al 2016) e un patrimonio netto consolidato pari a 35,9 mld (+0,1 mld rispetto al 2016) di cui di pertinenza del Gruppo 23,1 mld (+0,4 mld rispetto al 2016).







© RIPRODUZIONE RISERVATA