Cembre alza il velo sulla trimestrale

(Teleborsa) -

Nel primo trimestre del 2018 il fatturato consolidato di Cembre risulta in crescita (+8,4%), passando da 33,2 milioni di euro a 36,0 milioni di euro. L'utile netto consolidato è pari a 6,2 milioni di euro, corrispondenti al 17,3% delle vendite; tale risultato è aumentato del 22,1 per cento rispetto al 2017, quando nello stesso periodo il risultato fu di 5,1 milioni di euro, pari al 15,4% delle vendite.



Nei primi tre mesi crescono le vendite sia in Italia (+9,7%) sia all'estero (+7,5%).



Al 30 aprile 2018 i ricavi consolidati progressivi segnano un aumento del 7,8% e la posizione finanziaria risulta positiva per 17,3 milioni di euro.



Deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie.



Positivo a Piazza Affari il titolo dell'azienda italiana attiva nel campo della connessione elettrica: +1,69%.