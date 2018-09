Cembre, fatturatoÂ in crescita nel semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2018 il Gruppo Cembre ha evidenziato ricavi consolidati pari a 73,3 milioni di euro, in crescita del 10,1% rispetto ai 66,6 milioni di euro del primo semestre 2017.



Le vendite semestrali del Gruppo in Italia, pari a 31,3 milioni di euro, sono aumentate dell'11,7%, mentre quelle estere, pari a 41,9 milioni di euro, sono salite dell'8,8%. Nei primi sei mesi dell'anno i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 42,8% in Italia (42,1% nel primo semestre 2017), per il 41,9% nella restante parte dell'Europa (42,1% nel primo semestre 2017) e per il 15,3% fuori dal continente europeo (15,8% nel primo semestre 2017).



L'utile netto di periodo è stato di 11,7 milioni di euro, in crescita del 15,3%, rispetto ai 10,2 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.







© RIPRODUZIONE RISERVATA