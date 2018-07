Cementir Holding, corre l'utile netto del primo semestre

(Teleborsa) - Cementir Holding ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 5,7% a 588,5 milioni di euro (556,9 milioni di euro nel primo semestre 2017).





Il Margine operativo lordo in salita del 9,5% a 96 milioni di euro (87,7 milioni di euro nel primo semestre 2017). L'utile netto di gruppo aumenta a 77,6 milioni di euro (15,5 milioni nel primo semestre 2017).



L'indebitamento finanziario netto a 395,3 milioni (387,1 milioni di Euro al 31 marzo 2018 ) .



Confermati gli obiettivi economici e finanziari per il 2018.



















