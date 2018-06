Cementir, Italcementi cede Maddaloni Cementi a Colacem

(Teleborsa) - Italcementi, attraverso la controllata Cementir Italia, ha finalizzato lo scorso 1 giugno 2018 la cessione a Colacem dell'intero capitale sociale della Maddaloni Cementi, proprietaria dello stabilimento per la produzione di cemento di Maddaloni (Caserta).



Lo si legge in una nota di Italcementi, nella quale si precisa che l'operazione si inquadra nell'ambito delle misure strutturali disposte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in seguito all'acquisizione da parte di Italcementi delle attività italiane di Cementir.





