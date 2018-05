Censis-Confcommercio, in 10 anni persi 20mila euro pro capite

(Teleborsa) - Il numero di famiglie italiane che ha fiducia sul proprio futuro continua ad essere superiore a quello che invece prevede un peggioramento delle proprie condizioni, anche se è dall'estate del 2015 che lo scarto tra le due diminuisce sempre di più.



Le famiglie italiane sono preoccupate principalmente per la mancanza di lavoro, l'evasione fiscale e il fisco giudicato oppressivo e si trovano a fare i conti con i danni provocati dalla crisi economica che, tra il 2007 e il 2018, ha bruciato oltre 20 mila euro a testa di ricchezza personale.



Questi alcuni dei dati emersi dall'outlook Italia 2018 realizzato da Confcommercio e Censis.



Il taglio maggiore ha riguardato la ricchezza immobiliare, scesa da 86 mila e 75 mila euro circa a testa mentre il reddito disponibile è diminuito dai 20.771 euro del 2007 ai 18.845 euro del 2018.



"Il rallentamento dell'economia e l'incertezza stanno riducendo la fiducia delle famiglie, che rappresenta un elemento indispensabile per consolidare i consumi e dare smalto alla ripresa. Lo stallo politico non aiuta - ha commentato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. La mancanza di lavoro e il rischio di aumento dell'IVA esplicitano e rendono concreta la necessità per l'Italia di proseguire sulla strada delle riforme, ad iniziare dalla riforma fiscale. E' una partita dove o si vince o si perde".

