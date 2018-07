Ceramica, Coesia acquista 60% ramo settore di System

(Teleborsa) - Coesia e System hanno firmato un accordo per l'acquisizione da parte di Coesia del 60% del business legato al settore ceramico di System, che sarà successivamente incorporato in una nuova società che prenderà il nome di System Ceramics.



Franco Stefani deterrà il 40% e continuerà a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per garantire la transizione verso la nuova società System Ceramics.



Il closing dell'operazione è previsto a fine anno.



Nell'ambito dell'accordo, i vertici aziendali di System e Coesia hanno concordato reciproche opzioni di acquisto e vendita per il restante 40% del capitale, da esercitare negli anni futuri in finestre temporali concordate.







