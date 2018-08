Ceramiche Ricchetti, firmato accordo per rilancio Gruppo

(Teleborsa) - QuattroR SGR, Fincisa e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano hanno firmato un accordo finalizzato all'acquisizione del controllo da parte di QuattroR SGR di Gruppo Ceramiche Ricchetti.



Fincisa, Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano sono società indirettamente controllate dalla famiglia Zannoni e sono titolari di

una partecipazione complessiva pari al 62,414% del capitale sociale di Ricchetti.



L'operazione - spiega il Gruppo in una nota - è stata condivisa per "supportare il rilancio della Società ed assicurare il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale della stessa".



L'operazione sarà eseguita ad un prezzo per azione di Gruppo Ceramiche Ricchetti pari ad 0,215 euro e, a tale prezzo, verrà lanciata un'OPA.



In base all'accordo è previsto che le Parti costituiscano un apposito veicolo societario, NewCo, in favore del quale saranno conferiti: le complessive n. 51.076.730 azioni ordinarie della Società (rappresentative del 62,414% del capitale sociale) attualmente di proprietà di Fincisa e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano; tutti i crediti derivanti dai finanziamenti da soci e da parti correlate verso la Società medesima, di cui sono titolari Fincisa, Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano e AFIN (altra società riconducibile al controllo della famiglia Zannoni); e le risorse finanziarie necessarie per il perfezionamento dell'operazione.



A seguito delle suddette attività, NewCo sarà controllata (direttamente e/o indirettamente) da QuattroR e partecipata da Fincisa e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano, le quali co-investiranno, mantenendo, pertanto, un investimento indiretto di minoranza nella Società.



L'accordo prevede altresì l'impegno delle Parti di investire, tramite NewCo, fino a massimi Euro 40.450.000,00 nella Società (sia mediante risorse per cassa sia tramite compensazione di finanziamenti soci/parti correlate) in funzione dell'andamento dell'OPA e delle esigenze del nuovo piano industriale in fase di elaborazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA