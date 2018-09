Cernobbio Forum Ambrosetti, Conte "ce la stiamo mettendo tutta"

(Teleborsa) - "Noi ce la stiamo mettendo tutta e cercheremo di farvi fare bella figura poi tocca a voi imprenditori". Parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pronunciate a Cernobbio, sul Lago di Como, nel corso del suo intervento a Villa Erba dove è in corso il Forum Ambrosetti. "Perche' la politica ha grandi colpe e responsabilità e ne siamo consapevoli e siamo qui per cambiare. Ma - ha proseguito - siamo sicuri che le responsabilità della mancata crescita sia tutta da imputare alla classe politica, all'amministrazione pubblica?".



"Non siamo una banda di scriteriati - ha aggiunto - siamo tutte persone ragionevoli, abbiamo una prospettiva quinquennale, e lo dimostreremo nella manovra"

