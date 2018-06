Cerved, ok del CdA al piano industriale triennale

(Teleborsa) - Approvato il Piano Industriale di Cerved Group per il prossimo triennio e lo Strategic Outlook 2018-2020, che verrà presentato oggi 25 giugno, nell'ambito dell'Investor Day.



Il 2018, in aggiunta alla crescita organica, beneficia anche del significativo apporto derivante dalle note recenti partnership industriali ed acquisizioni di piattaforme di gestione dei crediti deteriorati.



Per gli anni successivi fino al 2020, gli obiettivi di crescita dell'EBITDA Adjusted consolidato del Gruppo, espressi come tasso composto medio annuo, prevedono una crescita organica tra il +3% e il +5%, alla quale si aggiunge una crescita per acquisizioni attesa tra il +2% e il +3,5%, risultando in una crescita totale consolidata tra il +5% e il +8,5%.



Con riferimento alla struttura del capitale, l'obiettivo di medio lungo termine per l'indebitamento finanziario netto è di 3,0x l'EBITDA Adjusted di fine anno, fatti salvi eventuali operazioni straordinarie e impatti non ricorrenti.



Con riferimento alla politica dei dividendi, sono da tenere in considerazione le due seguenti componenti: (i.) un dividendo ordinario progressivo, basato su una distribuzione intorno al 40%-50% dell'Utile Netto Adjusted del Gruppo; e (ii.) un eventuale dividendo speciale variabile, da determinarsi in modo da mantenere l'indebitamento finanziario netto di Gruppo in linea con l'obiettivo di medio lungo termine di 3.0x l'EBITDA Adjusted degli ultimi 12 mesi, fatto salvo l'impiego di risorse per acquisizioni e per l'acquisto di azioni proprie.





