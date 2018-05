Chi Ã¨ Carlo Cottarelli, l'ex "Mr Scissors" che piace ai mercati

(Teleborsa) - Classe 1954, laurea in scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena, master alla London School of Economics e una lunga carriera nel mondo dell'economia. E' Carlo Cottarelli, il nuovo Premier incaricato di formare un Governo. Ma anche colui che, nelle intenzioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dovrà calmare le ansie degli investitori che, negli ultimi giorni, hanno venduto a piene mani azioni e titoli di Stato italiani, mandando nel panico la finanza tricolore.



Ricco e variegato il curriculum vitae di Cottarelli. Dal 1981 al 1987 ha lavorato nel Dipartimento monetario e finanziario della Banca d'Italia. Poi un anno all'Eni come Direttore della Ricerca economica fino ad approdare, nel 1988, al Fondo Monetario Internazionale, di cui diventerà Direttore del Dipartimento Affari Fiscali nel 2008.



La "notorietà" arriva nel 2013 quando l'allora Premier Enrico Letta lo nomina Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica con il compito di tagliare i costi inutili sostenuti da Pubblica Amministrazione e Enti Locali. Da qui il soprannome di "Mr Forbici", o "Mr Scissors", come è ricordato in queste ore dalla stampa internazionale.



L'addio alla spending review avviene a fine 2014 in seguito alla nomina a direttore esecutivo del Board del FMI. Allora Cottarelli denunciò pubblicamente che il principale ostacolo alla revisione della spesa è la troppa burocrazia.



Nonostante ciò l'economista non ha perso di vista le spese dello Stato: a ottobre del 2017 è infatti diventato Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano.



Pochi giorni fa Cottarelli ha lanciato l'allarme coperture nel caso in cui il possibile Governo Lega-Movimento 5 Stelle avesse implementato il proprio Accordo (leggi qui l'intervista a Teleborsa).



Sembra più che positiva la reazione dei mercati alla decisione di Mattarella di affidare all'ex "Mr Scissors" l'incarico di formare un Governo: Piazza Affari ha infatti aperto in forte rialzo rispetto all'Europa mentre lo Spread è sceso a 194 punti base.

