Cina alla conquista dell'Africa con un prestito di 60 miliardi

(Teleborsa) - La Cina investirà 60 miliardi in Africa nei prossimi tre anni. Lo ha promesso Xi Jinping ai leader di 53 Paesi africani riuniti a Pechino per il "Forum on China-Africa Cooperation". Il finanziamento dovrebbe essere utilizzato per costruire infrastrutture nel continente, per iniziative di sicurezza e di mantenimento della pace.



La Cina è oramai il più grande partner commerciale dell'Africa, dopo che già nel 2015 aveva investito, sempre 60 miliardi, nel continente. Ora si teme che i Paesi interessati dal prestito non siano in grado di restituire le cifre prestate, anche se Xi Jiniping ha promosso agli Stati meno sviluppati un'esenzione dagli interessi. E i leader africani preferiscono il rischio di un debito elevato con la Cina al disinteresse di Stati Uniti ed Europa.



I fondi cinesi saranno utilizzati in vari modi. Dai 15 miliardi per aiuti e prestiti a interessi zero, ai 20 in linee di credito, 10 per un fondo speciale per lo sviluppo, 5 per le importazioni dall'Africa e altri 10 per progetti privati delle imprese cinesi. Obiettivo ultimo è coinvolgere il continente africano nel tragitto di una Nuova Via della Seta, la rotta commerciale che va dalla Cina all'Occidente. Senza dimenticare gli appalti assicurati alle industrie cinesi e le materie prime di cui l'Africa è ricca.

