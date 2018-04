Cina, il settore terziario frena anche a marzo

(Teleborsa) - A marzo l'attività nel settore dei servizi in Cina ha deluso le attese. Secondo l'istituto Caixin, il PMI servizi è sceso a 52,3 punti dai 54,2 del mese di febbraio, mentre il consensus si era espresso per una crescita a 54,5.



Di conseguenza, il PMI Composito ha segnato un rallentamento a 51,8 punti dai 53,3 del mese precedente. Si tratta del dato più basso degli ultimi 4 mesi.



Il PMI (Purchasing Managers Index) scaturisce da un'indagine condotta sui direttori d'acquisto delle principali aziende per testare le opinioni sull'andamento del settore



Un valore superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione, mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.

