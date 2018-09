Cina, Li Keqiang: "Nessuna svalutazione dello yuan per stimolare le esportazioni"

(Teleborsa) - Pechino sta incontrando "crescenti difficoltà nel mantenere stabile la performance dell'economia". Lo ha detto il Premier cinese Li Keqiang, in un messaggio alla conferenza organizzata dal World Economic Forum a Tianjin, città a nel Nord Est della Cina. La dichiarazione giunge all'indomani dei nuovi dazi commerciali da parte dell'amministrazione statunitense nei confronti del Dragone.



La Cina da parte sua non ha fatto mistero che è pronta a rispondere alla decisione statunitense. "Abbiamo preparato strumenti sufficienti per gestire rischi e sfide che rafforzeranno al resilienza della Cina", ha spiegato il Premier, visto che "l'economia cinese risente inevitabilmente dei cambiamenti nel contesto e nel commercio mondiali". Ma tra queste misure non è in programma una "svalutazione dello yuan per stimolare le esportazioni. Un deprezzamento a senso unico della moneta cinese porterebbe a Pechino più danni che benefici: non faremo mai affidamento sulla svalutazione del cambio per stimolare le esportazioni".





