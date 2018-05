Cina, rallenta l'inflazione in aprile

(Teleborsa) - Frenano i prezzi al consumo in Cina. Nel mese di aprile, secondo quanto rilevato dall'Ufficio di statistica, l'inflazione è salita all'1,8% su base annua, rispetto al +2,1% del mese precedente. Il dato risulta inferiore anche alle stime di consensus che erano per una contrazione fino all'1,9%.



In rafforzamento, invece, i prezzi alla produzione, saliti del 3,4% rispetto al precedente 3,1%, centrando le attese degli analisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA