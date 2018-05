Civitavecchia ha inaugurato primo terminal crocieristico

Civitavecchia ha inaugurato il suo primo terminal crocieristico d'Italia, che si sviluppa su una superficie di 10 mila metri quadri e in grado di gestire contemporaneamente 4.500 passeggeri e 9 mila bagagli. Costo dell'opera 20 milioni di euro, frutto di investimenti privati a cui hanno partecipato in misura paritetica Costa Crociere, Marinvest del gruppo Msc e Royal Caribbean.



Il terminal si chiama "Amerigo Vespucci" e sorge in corrispondenza della banchina 12 bis nord e potrà ospitare fino a due grandi navi da crociera. Civitavecchia annualmente vede transitare circa 2 milioni di passeggeri e il nuovo terminal dovrebbe consentire di aumentare il flusso di 250 mila passeggeri.



Disegnato dallo studio Vicini di Genova, ospita al primo piano i controlli di sicurezza su persone e bagagli, al secondo 60 postazioni check-in e le sale d'attesa con i relativi servizi.

