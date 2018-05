Class Editori brinda al Gambero Rosso

(Teleborsa) - Brillante rialzo a Piazza Affari per Class Editori, che guadagna il 5,07% dopo l'annuncio dell'efficacia del conferimento in natura del 67,5% di Gambero Rosso da parte di PIM Spa. L'efficacia del conferimento comporta l'obbligo, in capo a Class Editori di promuovere un'Offerta Pubblica di Scambio nei confronti degli altri azionisti di Gambero Rosso (titolari complessivamente del 32,52% del capitale sociale).



Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Class Editori rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,2783 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,2983. Il peggioramento di Class Editori è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,2667.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA