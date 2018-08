Clima, Trump allenta i vincoli sulle emissioni di auto e camion

(Teleborsa) - Ennesimo schiaffo di Donald Trump all'amministrazione Obama. La Casa Bianca proporrà, a partire dal 2020, un allentamento dei vincoli sulle emissioni delle auto imposti dall'ex Presidente degli Stati Uniti in collaborazione con lo Stato della California per contrastare il cambiamento climatico.



Saranno pertanto alleggerite le regole sugli standard di consumo di carburante di auto e autocarri leggeri. Regole che imponevano di raggiungere una media di consumi di 50 miglia al gallone entro il 2026. I nuovi target proposti dall'amministrazione Trump punterebbero invece a 37 miglia al gallone entro il 2026.



Questa mossa è stata letta immediatamente come un "favore" alle aziende automobilistiche: la ripresa economica e il basso costo del carburante ha infatti portato ad un boom di vendite di pick up e SUV, che rappresentano ormai oltre il 60% del mercato automobilistico statunitense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA