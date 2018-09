CNH, FPT Industrial verso emissioni zero per i veicoli commerciali

(Teleborsa) - FPT Industrial, il brand motoristico globale di CNH Industrial, ritiene che la tecnologia a celle di combustibile a idrogeno potrà essere impiegata nei veicoli commerciali per fornire emissioni zero sia Tank-to-Wheel (dal serbatoio al consumo stradale) sia Well-to-Wheel (dall'estrazione al consumo). Inoltre, questa tecnologia potrebbe giocare un ruolo importantissimo nella creazione di un circolo virtuoso in cui l'idrogeno viene prodotto localmente tramite fonti di energia rinnovabili quali biometano, energia eolica o energia solare.



L'obiettivo del progetto del team di Ricerca e Sviluppo di FPT Industrial è esplorare le possibilità dell'uso dell'idrogeno come carburante alternativo a zero emissioni nel settore dei trasporti a lungo raggio, assicurando comunque le prestazioni, l'autonomia, l'efficienza e l'affidabilità richieste da questo mercato.



Il concept è stato progettato con un serbatoio di carburante ad alta resistenza in fibra di carbonio, attraverso il quale l'idrogeno fluisce direttamente nelle celle di combustibile per generare l'energia che alimenta un motore da 400 kW. È la combinazione di energia elettrica e celle di combustibile a creare un veicolo a emissioni zero.

