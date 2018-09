CNH Industrial confermata Industry Leader negli indici Dow Jones Sustainability

(Teleborsa) - CNH Industrial è leader dell'Industry Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World e Europe per l'ottavo anno consecutivo.



Il DJSI World e il DJSI Europe sono tra i più prestigiosi indici di rating sulla sostenibilità. L'ammissione a questi indici è riservata esclusivamente alle società giudicate migliori nella gestione del proprio business secondo criteri di responsabilità economica, sociale e ambientale.



CNH Industrial ha ottenuto un punteggio di 88/100 nella valutazione 2018 delle aziende appartenenti all'Industry Machinery and Electrical Equipment.



I punteggi più alti conseguiti da CNH Industrial sono stati ottenuti nelle tre dimensioni: politiche e performance ambientali (dimensione ambientale), indicatori sociali (dimensione sociale), gestione dell'innovazione (dimensione economica).

