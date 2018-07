CNH Industrial corre a Piazza Affari

(Teleborsa) -

Ottima seduta per la CNH Industrial, che avanza del 2,27% in Borsa, risultando uno dei migliori titoli di oggi nel paniere del FTSE MIB. Una performance che si allinea a quella positiva dei grandi del settore delle macchine agricole ed industriali, come Caterpillar (+3,42%) e Deere & Co (+3,44%).

A livello operativo si prevede la conclusione della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,02 e successiva a 9,29. Supporto a 8,76.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)