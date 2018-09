CNH Industrial emette bond da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - CNH Industrial comunica i dettagli dell'emissione obbligazionaria benchmark denominata in Euro. L'ammontare nominale sarà pari ad Euro 500.000.000, la scadenza 19 gennaio 2026, il prezzo di emissione pari al 98,944% del valore nominale e cedola fissa dell'1,875%.



Il regolamento è atteso per il giorno 19 settembre 2018. L'emissione obbligazionaria sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe S.A., società interamente controllata da CNH Industrial N.V., nell'ambito del programma di Euro Medium Term Note garantito da CNH

Industrial N.V. CNH Industrial Finance Europe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali.











