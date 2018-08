CNH Industrial, Hubertus Muhlhauser Ã¨ il nuovo CEO

(Teleborsa) - Hubertus M. Muhlhauser è il nuovo Chief Executive Officer (CEO) di CNH Industrial con effetto dal prossimo 17 settembre 2018.



La Società prevede di convocare un'assemblea straordinaria degli azionisti per chiedere l'approvazione degli azionisti sulla nomina di

Hubertus M. Muhlhauser nel Consiglio di Amministrazione.



Muhlhauser, che sarà basato presso gli uffici della Società siti in Burr Ridge, Chicago, USA, porta con sé una vasta esperienza di leadership maturata in società multinazionali, una profonda conoscenza dei settori dell'agricoltura e delle costruzioni e competenze strategiche.

